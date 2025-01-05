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بدء الاجتماع الأمني المصغر في إسرائيل لمناقشة ملفات من بينها مفاوضات تبادل الأسرى في غزة
Lebanon 24
05-01-2025
|
10:48
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