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أكسيوس عن مسؤول أميركي: كبير مستشاري الرئيس بايدن وصل إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
05-01-2025 | 11:04
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