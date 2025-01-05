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"لبنان24": دورية للجيش تتوجه إلى القنطرة لإزالة الساتر الترابي الذي راكمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق القنطرة - بني حيان

Lebanon 24
05-01-2025 | 11:25
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