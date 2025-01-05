Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: الضمانات الأمنية لأوكرانيا لإنهاء حرب روسيا لن تكون فعالة إلا إذا قدمتها الولايات المتحدة

Lebanon 24
05-01-2025 | 17:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة ستكون راعية للاتفاق بين حماس وإسرائيل (الحدث)
lebanon 24
06/01/2025 02:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: التحالف العسكري مع روسيا فعال جداً في ردع الولايات المتحدة
lebanon 24
06/01/2025 02:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أكبر حجم منذ عامين.. كم بلغت صادرات البلاتين من روسيا إلى الولايات المتحدة؟
lebanon 24
06/01/2025 02:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول في فريق ترامب: الاجتماع مع زيلنسكي سيحضره مبعوث ترامب لأوكرانيا وروسيا
lebanon 24
06/01/2025 02:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-01-05
18:44 | 2025-01-05
18:42 | 2025-01-05
18:30 | 2025-01-05
18:25 | 2025-01-05
17:46 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24