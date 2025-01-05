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كوريا الجنوبية: صاروخ كوريا الشمالية حلق لمسافة 1100 كلم قبل أن يسقط في البحر

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:46
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