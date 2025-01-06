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وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي: أجرينا اتصالات مع جهات دولية لإعادة تشغيل المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع

Lebanon 24
06-01-2025 | 00:17
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