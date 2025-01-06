Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: سنصل إلى القتلة وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم ولن نستثني أحدا

Lebanon 24
06-01-2025 | 03:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: تحالف نتنياهو في الكنيست يسقط مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول
lebanon 24
06/01/2025 12:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر يدعو لتأجيل محاكمة نتنياهو على خلفية الأحداث في سوريا
lebanon 24
06/01/2025 12:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق المدنية في أحداث 7 تشرين الأول: ما توصلنا إليه يشير بوضوح أن نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا
lebanon 24
06/01/2025 12:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأمر رئيس الموساد بإعداد خطة لتفادي العنف في الأحداث الرياضية
lebanon 24
06/01/2025 12:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:44 | 2025-01-06
05:44 | 2025-01-06
05:35 | 2025-01-06
05:32 | 2025-01-06
05:32 | 2025-01-06
05:28 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24