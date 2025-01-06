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أخبار عاجلة
الشرطة الهندية: مقتل 8 من أفراد الأمن في انفجار قنبلة وسط البلاد
Lebanon 24
06-01-2025
|
05:08
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