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وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية: بدأنا جلسات مع الفصائل العسكرية بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في البنية التنظيمية للقوات المسلحة

Lebanon 24
06-01-2025 | 05:12
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