Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 20 فلسطينياً منذ فجر اليوم (الميادين)

Lebanon 24
06-01-2025 | 05:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا بالتعاون مع الشاباك أكثر من 100 غارة على أهداف في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت عن اغتيال العشرات من عناصر حماس
lebanon 24
06/01/2025 16:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا 240 من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
06/01/2025 16:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقلهما الجيش الإسرائيلي.. تحرير شخصين في جنوب لبنان!
lebanon 24
06/01/2025 16:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: الجيش سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما خلافا لما هو متفق عليه
lebanon 24
06/01/2025 16:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2025-01-06
08:52 | 2025-01-06
08:52 | 2025-01-06
08:49 | 2025-01-06
08:45 | 2025-01-06
08:35 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24