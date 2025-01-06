Advertisement

أخبار عاجلة

"الجيش الوطني" الموالي لتركيا يستهداف بالصواريخ مواقع "قسد" على محور سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب (الميادين)

Lebanon 24
06-01-2025 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: 100 قتيل في معارك بين "قسد" والفصائل الموالية لتركيا
lebanon 24
06/01/2025 16:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": ما يسمع من اصوات انفجارات في القطاع الشرقي ناجم عن قيام الجيش الاسرائيلي بعمليات نسف في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون
lebanon 24
06/01/2025 16:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي التركي يستهدف بـ4 غارات جوية مواقع "قسد" في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة (الميادين)
lebanon 24
06/01/2025 16:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات تركية تستهدف مواقع "قسد" في ريف مسكنة شرقي حلب (العربية)
lebanon 24
06/01/2025 16:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2025-01-06
08:52 | 2025-01-06
08:52 | 2025-01-06
08:49 | 2025-01-06
08:45 | 2025-01-06
08:35 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24