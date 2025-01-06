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أبو عبيدة: على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غاليا من دماء جنوده ومغتصبيه

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:20
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