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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: نقول للأعداء إننا مستعدون للرد الفوري على أي اعتداء

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:46
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