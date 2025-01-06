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الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل أحد عناصرها في عملية إطلاق نار ببلدة الفندق شرقي قلقيلية في شمال الضفة الغربية (العربي)

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:20
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