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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اثنان من منفذي هجوم كدوميم من جنين وقباطية وهما على قائمة المطلوبين لإسرائيل

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:24
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