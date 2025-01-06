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"لبنان24": من بين المخطوفين على يد الجيش الإسرائيلي في المجيدية عسكري في الجيش 

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:06
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