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الحكومة الإسرائيلية: الاتفاق مع حزب الله يواجه مخاطر إذا لم ينسحب الحزب إلى جنوب الليطاني

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:52
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