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ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أنهى اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان

Lebanon 24
06-01-2025 | 10:29
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