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إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية إطلاق نار قرب مدخل مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية

Lebanon 24
06-01-2025 | 10:38
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