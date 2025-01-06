مصادر سياسية لـ"لبنان24": مختلف الكتل السياسية لم تحسم توجهها باتجاه عون خلال جلساتها مع الموفد السعودي لكنها قالت إن التشاور سيبقى مستمراً والاتصالات تتصاعد

Lebanon 24