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مصادر سياسية لـ"لبنان24": مجلس النواب سيبقى مفتوحاً بعد 9 كانون الثاني في حال لم يجر انتخاب رئيس حينها ومحضر الجلسة "لن يُغلق" قبل إنجاز الإستحقاق

Lebanon 24
06-01-2025 | 11:09
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