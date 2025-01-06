مصادر سياسية لـ"لبنان24": مجلس النواب سيبقى مفتوحاً بعد 9 كانون الثاني في حال لم يجر انتخاب رئيس حينها ومحضر الجلسة "لن يُغلق" قبل إنجاز الإستحقاق

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