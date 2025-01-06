الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي نقل للرئيس أردوغان رسالة الملك عبدالله حول العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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