هوكشتاين: أجريت مباحثات مع بري بشأن وقف إطلاق النار وقبل زيارتي لعين التينة زرتُ الناقورة وشاركنا بترؤس اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار

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