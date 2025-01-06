هوكشتاين: الأساس هو أن يكون الجيش اللبناني هو الكيان الوحيد الذي يؤمن الأمن لسكان جنوب لبنان والتواجد عند الخط الأزرق وأهنئ لجنة المراقبة على عملها

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