Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو يصادق على عمليات للقبض على منفذي إطلاق النار اليوم في مستوطنة "كدوميم"

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار مع لبنان؟.. تقرير لـ"Middle East Eye" يُجيب
lebanon 24
07/01/2025 01:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: مصممون على مواصلة فرض وقف إطلاق النار والرد على أي انتهاك من جانب "حزب الله"
lebanon 24
07/01/2025 01:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إطلاق "حزب الله" النار على مزارع شبعا يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار وسنرد على ذلك بقوة
lebanon 24
07/01/2025 01:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح.. هذا ما أعلنه نتنياهو عن اتفاق "وقف إطلاق النار"
lebanon 24
07/01/2025 01:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:18 | 2025-01-06
18:17 | 2025-01-06
18:10 | 2025-01-06
17:53 | 2025-01-06
17:51 | 2025-01-06
17:27 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24