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وزير المالية السوري للجزيرة مباشر: لم تكن لدى النظام المخلوع أي سجلات يمكن العودة إليها على صعيد الديون الخارجية والداخلية

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:44
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