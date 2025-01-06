الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اختتمت اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وأجرينا مباحثات بناءة للغاية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

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