هوكشتاين: تطبيق الإتفاق لم يحصل بالسرعة المطلوبة لكنه أدى إلى انسحاب كاملٍ للجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي وتمركز الجيش اللبناني هناك

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