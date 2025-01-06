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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع هوكشتاين: نطالب بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية

Lebanon 24
06-01-2025 | 13:27
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