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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: ما يحدث في الضفة مشابه لغزة وهو عدد عمليات قليل لكنها أكثر خطورة ودقة

Lebanon 24
06-01-2025 | 13:28
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