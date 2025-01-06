الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا يزال قائد الجيش مرشحنا والقرار متّخذ من الحزب ولاقينا صدى ايجابي من فرنسا والخماسية والسعودية ونحن نعرف تاريخه الوطني وفي المؤسسة العسكرية

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