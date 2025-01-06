جنبلاط: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبير ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية

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