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جنبلاط: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبير ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية

Lebanon 24
06-01-2025 | 13:44
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