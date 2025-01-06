جنبلاط: لم ينهزم حزب الله وأنا احترم الشهداء ويجب ان نقبل بالواقع الجديد ونضع لبنان أولًا كما طرح الحريري و14 آذار كتكوين سياسي انتهى او خرجت منه في ال2008

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