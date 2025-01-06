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جنبلاط: لم ينهزم حزب الله وأنا احترم الشهداء ويجب ان نقبل بالواقع الجديد ونضع لبنان أولًا كما طرح الحريري و14 آذار كتكوين سياسي انتهى او خرجت منه في ال2008

Lebanon 24
06-01-2025 | 13:45
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جنبلاط: لا بد ان يتحول حزب الله الى حزب سياسي فله جمهور كبير يؤمن بعقيدة معينة وهذا الجمهور اصيب بخسائر ضخمة ولا يجب على مكون ان يستقوي على آخر وسيكون هناك نقمة لكن يجب الاستفادة وانتخاب رئيس
lebanon 24
07/01/2025 01:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: سمعنا الكثير عن مسعد بولس انما انا لم اتعرّف اليه شخصيًا ويجب ان نعالج الاعمار وحسنًا فعلت كلّ المكونات اللبنانية في لبنان عندما استقلبت النازحين
lebanon 24
07/01/2025 01:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: هناك سوريا جديدة وشعب حرّ وهذه من المرّات القليلة التي أنا متفائل فيها ويجب ان لا نعود في لبنان الى اللبنانيات ونفوّت الفرص
lebanon 24
07/01/2025 01:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: اللجنة الخماسية هي احدى الناخبين الأساسيين ولبنان يتطلب اصلاحا ويجب ان نذهب لانتخاب رئيس فالبلد لا يحمل تأجيل
lebanon 24
07/01/2025 01:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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