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جنبلاط: هناك سوريا جديدة وشعب حرّ وهذه من المرّات القليلة التي أنا متفائل فيها ويجب ان لا نعود في لبنان الى اللبنانيات ونفوّت الفرص

Lebanon 24
06-01-2025 | 13:46
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