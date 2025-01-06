جنبلاط: هناك حسابات صغيرة ولكن يجب ان نرى الحسابات الوطنية الكبرى والجيش اللبناني حفظ أمن الوطن والرئيس بري قال ان العماد عون بحاجة الى تعديل دستوري انما ارى أنّه بامكاننا اليوم تجاوز هذه التعديلات الدستورية

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