جنبلاط: سمعنا الكثير عن مسعد بولس انما انا لم اتعرّف اليه شخصيًا ويجب ان نعالج الاعمار وحسنًا فعلت كلّ المكونات اللبنانية في لبنان عندما استقلبت النازحين

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