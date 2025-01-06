جنبلاط: اتخوف من شريط حدودي جديد ويجب ان نستفيد من وجود هوكشتاين وهناك نية سيئة لدى اسرائيل وهناك مطامع مثل مياه الليطاني ولم تعدّ العدة القديمة للمواجهة صالحة

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