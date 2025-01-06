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جنبلاط: المقاومة كان لها امجادها لكن هذا الزمن انتهى بفضل التكنولوجيا مثلًا وانا ضد السلام مع اسرائيل

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:09
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