جنبلاط: انا اعارض تصريحات الشيخ نعيم قاسم ووفيق صفا ولا بد من بناء وتحصين الدولة وهناك شريحة كبيرة قاتلت يمكن استيعابها في الجيش كما استعوبت الميليشيات في سنة ال90

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