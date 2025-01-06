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جنبلاط: الجيش بحاجة لانتخاب رئيس مناسب ثمّ يأتي الدعم لأنّ الجيش يعاني من معاشات قليلة ولا بدّ من تأمين معيشته

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:12
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جنبلاط: هناك حسابات صغيرة ولكن يجب ان نرى الحسابات الوطنية الكبرى والجيش اللبناني حفظ أمن الوطن والرئيس بري قال ان العماد عون بحاجة الى تعديل دستوري انما ارى أنّه بامكاننا اليوم تجاوز هذه التعديلات الدستورية
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