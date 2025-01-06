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جنبلاط: طلبت من الحزب من قبل برسائل بعد التورط بالحرب ولا اتصال حالي مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا علاقة مع الشيخ نعيم قاسم

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:13
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جنبلاط: انا اعارض تصريحات الشيخ نعيم قاسم ووفيق صفا ولا بد من بناء وتحصين الدولة وهناك شريحة كبيرة قاتلت يمكن استيعابها في الجيش كما استعوبت الميليشيات في سنة ال90
lebanon 24
07/01/2025 01:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: نلتقي اليوم في جو من الإنتصار والتوفيق الإلهي
lebanon 24
07/01/2025 01:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لا حقّ لوفيق صفا بكلامه الأخير واذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب بعد تسميته للمنطقة
lebanon 24
07/01/2025 01:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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