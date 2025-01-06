جنبلاط: طلبت من الحزب من قبل برسائل بعد التورط بالحرب ولا اتصال حالي مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا علاقة مع الشيخ نعيم قاسم

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