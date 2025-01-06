جنبلاط: هناك امكانية على استيعاب قسم من السلاح ويكفي حروب ونحن بحاجة لاستقرار وتأمين مستقبل أولادنا وعن حضور تأبين نصرالله ففي الموت لا يوجد حواجز

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