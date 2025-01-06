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جنبلاط حول حضوره تأبين نصرالله: "بالموت ما في حواجز!"

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:19
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"انتخاب عون فرصة".. تحذيرٌ من جنبلاط وهذا ما قاله عن نصرالله
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07/01/2025 01:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: "شو حلوة سوريا وأحلى هلّق لأنهّا حرّة" وأقول للسفراء لا تُفوّتوا هذه الفرصة واعطوا فرصة للشرع انسوا ماضيه وماضيه "ناصع البياض"
lebanon 24
07/01/2025 01:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: هناك امكانية على استيعاب قسم من السلاح ويكفي حروب ونحن بحاجة لاستقرار وتأمين مستقبل أولادنا وعن حضور تأبين نصرالله ففي الموت لا يوجد حواجز
lebanon 24
07/01/2025 01:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: نتمسّك بقائد الجيش لأن انتخابه "فرصة"
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