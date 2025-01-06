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جنبلاط: لا بد ان يتحول حزب الله الى حزب سياسي فله جمهور كبير يؤمن بعقيدة معينة وهذا الجمهور اصيب بخسائر ضخمة ولا يجب على مكون ان يستقوي على آخر وسيكون هناك نقمة لكن يجب الاستفادة وانتخاب رئيس

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:19
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