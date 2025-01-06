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جنبلاط: ايران لم تتخل عن الحزب وأعطته كل الامكانيات ولكن حتّى ايران ببعض هذه الامكانيات متخلّفة عن الامكانيات الأميركية والتكنولوجيا

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:21
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