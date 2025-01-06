الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: إسرائيل تمنع الأونروا وتطلق النار على برنامج الأغذية العالمي والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرهم من موردي الأسلحة ينظرون لكل هذا بعجز

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