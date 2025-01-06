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هآرتس: مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:10
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