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قيادي في حماس: أبدينا مرونة عالية في مفاوضات الدوحة سهّلت حلّ كل النقاط العالقة

Lebanon 24
06-01-2025 | 17:08
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