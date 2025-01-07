18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي: تحقيق الأمن حول العالم لا يمكن أن يتجزأ
Lebanon 24
07-01-2025
|
01:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة سبل دعم كل ما يساهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة سبل دعم كل ما يساهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها
07/01/2025 10:32:43
07/01/2025 10:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: مجلس الأمن سيجتمع اليوم لمناقشة تهديدات منظمة الحوثي الإرهابية على الأمن العالمي
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: مجلس الأمن سيجتمع اليوم لمناقشة تهديدات منظمة الحوثي الإرهابية على الأمن العالمي
07/01/2025 10:32:43
07/01/2025 10:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم تكن كارثية
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم تكن كارثية
07/01/2025 10:32:43
07/01/2025 10:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني عن العلاقات مع أميركا: يمكننا تحقيق أمور عظيمة
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني عن العلاقات مع أميركا: يمكننا تحقيق أمور عظيمة
07/01/2025 10:32:43
07/01/2025 10:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:10 | 2025-01-06
06/01/2025 04:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على زواجها.. هل تنتظر دانييلا رحمة حدثا سعيداً؟
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على زواجها.. هل تنتظر دانييلا رحمة حدثا سعيداً؟
04:11 | 2025-01-06
06/01/2025 04:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف عن مُفاجأة خاصة.. وهذا سعر الفستان الذي ارتدته في حفلها بالرياض
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف عن مُفاجأة خاصة.. وهذا سعر الفستان الذي ارتدته في حفلها بالرياض
04:44 | 2025-01-06
06/01/2025 04:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
23:40 | 2025-01-06
06/01/2025 11:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
08:00 | 2025-01-06
06/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:30 | 2025-01-07
الجديد: اللقاء في دارة مخزومي صباح اليوم والذي ضم هوكستين مع نواب من مختلف الكتل تناول ملف وقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي
03:21 | 2025-01-07
مدير "أجنحة الشام" للعربية: البنية التحتية لمطار دمشق تسمح باستقبال الرحلات الدولية
03:15 | 2025-01-07
الحدث: أول رحلة دولية غادرت من مطار دمشق الدولي باتجاه دبي
03:11 | 2025-01-07
مدير "أجنحة الشام" للعربية: جاهزون لإعادة أكبر عدد من اللاجئين السوريين
03:10 | 2025-01-07
وزير خارجية فرنسا: رفع العقوبات عن إيران يعتمد على إطلاق سراح الفرنسيين المحتجزين
03:07 | 2025-01-07
وزير خارجية فرنسا: وضع رعايانا المحتجزين في إيران غير مقبول ويجب على الفرنسيين عدم السفر إليها
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
07/01/2025 10:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
07/01/2025 10:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
07/01/2025 10:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24