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العربية: فتح تشترط أن يكون لها الحصة الأكبر في اختيار الأعضاء الذين سيديرون غزة

Lebanon 24
07-01-2025 | 02:54
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